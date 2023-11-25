اوعى تموته في البيت مهما حصل” .. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ .. الإجابة هتصدمك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اوعى تقتله في البيت مهما حصل هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل حيث أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يحدث هجوم على منازلنا من الحشرات التي تصيب الكثير من الناس بالإزعاج ولذلك يتم استعمال المبيدات الحشرية التي تتكون من مواد كيميائية وهو الذي يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان ولذلك يجب استعمال الطرق الطبيعيه.

طرق طبيعية للتخلص من البرص

يمكنك بكل سهولة التخلص من الإزعاج الذي يسببه البرص بطرق طبيعية كالتالي:

من خلال وضع الثوم والملح لأنهم يعتبران من الأشياء التي ينفر منها البرص وبالتالي يخرج من المكان الموجودين فيه.

عند وضع قشر البيض في أماكن تواجده لان ذلك يجعل البرص يشعر بالخوف الشديد من بسبب اعتقاده أنه يوجد حيوانات مفترسة أخري.

عند استخدام مصيدة الغراء والتي تجعل البرص يلتصق بها فورا عند مروره فوقها.

يقوم البرص بالنفور من الأماكن الرطبة بالإضافة إلي أنه يخرج فورا عند استعمال رذاذ يحتوي على الماء البارد والفلفل الأسود ورشة في أماكن تواجده.

الأسباب التي تمنع قتل البرص في المنزل

هناك بعض الأسباب التي بدورها تمنع قتل البرص في المنزل ومنها: