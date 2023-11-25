دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورد الآن.. جماعة مسلحة في العاصمة اليمنية تتبنى استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي.!!,

اجل ورد الآن.. جماعة مسلحة في العاصمة تتبنى استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي وكالة المخا الإخبارية اعلنت جماعة جديدة في العاصمة عدن مسؤولية استهدافها لسفينة اسرائيلية بالمحيط الهندي. مصادر محلية أشارت إلى أن مجموعة تسمي نفسها (احرار عدن) من جنوب اليمن أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول اميركي – قوله إن سفينة مملوكة لرجل أعمال “اسرائيلي” تعرضت لهجوم بطيران مسيّر في المحيط الهندي.