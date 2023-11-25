“معجزة ربانية ازاي كل دا مكناش نعرفه ”.. تفل القهوة كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. مستحيل ترمية تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -“مستحيل ترمية تاني ”.. تفل القهوة كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه!!.. اعتاد الكثير من الأشخاص علي تناول القهوة كونها مشروب من طراز خاص وله مذاق رائع لا يتشابه معه أي نوع أخر من المشروبات، فالقهوة هي “مفتاح النهار”، فهيا ما تمدنا بالنشاط الصباحي برائحتها الزكية وطعمها اللذيذ ومنبهة لكافة حواس الإنسان،كما انها تحتوي على الكثير من المواد والعناصر الغذائية ،ولكن بعد تناول القهوه نرمي التفل ولكننا نجهل اهميته فهو كنز من الفوائد والإستخدمات هتحللك مشاكل كثير في حياتك،لذا تابعو معنا لمعرفة كيف يمكن الإستفادة من التفل ما يجعلك مستحيل ترمية مرة ثانية.

إزاي كل دا مكناش نعرفها .. فوائد جبارة لتفل القهوة لم تكن تعرفها من قبل

تفل القهوه كقناع للبشرة.

يمكنك استخدم تفل القهوة في التخلص من دهون الجسم (السيلوليت) وأيضاً يستخدم كمقشر طبيعي للبشرة وتألقها، وذلك بدهن بواقي القهوة مع بعض المكونات الأخرى مثل العسل أو الحليب أو اللبن، على بشرة الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء جيداً.

التخلص من الروائح الكريهة

تفل القهوة يعمل على امتصاص الروائح الكريهة في المطبخ أو الثلاجة، ضعي القليل من تفل القهوة الجافة في وعاء مفتوح واتركيه في المكان المطلوب لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

صنع شموع معطرة

يمكنك استخدام تفل القهوة لإضافة عطر فريد للشموع الخاصة بك، قومي بجمع تفل القهوة في وعاء وأضيفي إليه قليلاً من الشمع المذاب، قومي بخلطهما جيدًا ثم صبي الخليط في قوالب الشموع، ستحصلي علي شموع معطرة برائحة القهوة الجميلة.