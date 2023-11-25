“بتموتي عيالك بأيدك بسبب البيض" .. 4 طرق لطهي البيض تي إلى وفاة عائلتك تجنبها فورا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتم طهي البيض لمدة زمنية طويلة جدًا، يحدث ما يُعرف بتفاعل الهكسامين، وهو تفاعل كيميائي يُنتج عنه مادة سامة تُسمى كبريتيد الهيدروجين. تكون هذه المادة ذات رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد، وتسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

المخاطر الصحية عند طهي البيض بطرق معينة خاطئة

تكمن المخاطر الصحية الرئيسية لتناول البيض المُسلوق لفترة طويلة في التسمم الغذائي، الذي قد يسبب أعراضًا خطيرة كالصداع والدوار وآلام البطن. كما يمكن أن يؤدي هذا النوع من تناول البيض إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال.