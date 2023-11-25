“بتموتي عيالك بأيدك بسبب البيض" .. 4 طرق لطهي البيض تي إلى وفاة عائلتك تجنبها فورا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتم طهي البيض لمدة زمنية طويلة جدًا، يحدث ما يُعرف بتفاعل الهكسامين، وهو تفاعل كيميائي يُنتج عنه مادة سامة تُسمى كبريتيد الهيدروجين. تكون هذه المادة ذات رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد، وتسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال.
المخاطر الصحية عند طهي البيض بطرق معينة خاطئة
التأثيرات طويلة المدى:
لا يزال من غير واضح ما إذا كان تناول البيض المُسلوق لفترة طويلة يمكن أن يسفر عن آثار طويلة المدى على الصحة، ولكن هناك دراسات تشير إلى احتمالية زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
نصائح للوقاية من التسمم عند طهي البيض
-
تجنب ترك البيض في الماء المغلي لمدة طويلة، حيث يكفي سلقه لمدة 7-10 دقائق للحصول على بيض مسلوق بشكل جيد.
-
تأكد من درجة حرارة البيض قبل تناوله، حيث يجب أن تصل درجة حرارة مركز البيض إلى 74 درجة مئوية أو أعلى لضمان قتل البكتيريا.
-
تخلص من البيض الذي يظهر عليه رائحة كريهة، حيث يُشير ذلك إلى تعرضه لتفاعل كيميائي ينتج عنه كبريتيد الهيدروجين.
باعتبارك مُطّلعة على المخاطر الصحية المحتملة لتناول البيض المُسلوق لفترة طويلة ومتبعة للنصائح المشار إليها أعلاه، يُمكنك حماية عائلتك من خطر التسمم.