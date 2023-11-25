دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مش هاروح لدكتور تاني من انهارده تعرف على أفضل الطرق لتنظيف الأذن من الشمع في المنزل بدون ألم حيث أن الكثير من الناس يعانون من تراكم الشمع في الأذن وهو الأمر الذي يسبب لهم الألم الشديد وفي نفس الوقت يجعلهم غير قادرين علي الذهاب الي الطبيب للتخلص منه وفي المقال سوف نخبركم عن طريقه التخلص منه بكل سهولة في المنزل.

التخلص من الشمع في المنزل

عند تراكم الكثير من الشمع داخل الأذن والتعرض للألم الشديد ولم تستطيع الذهاب للطبيب فيمكنك التخلص منه في المنزل ولكن يجب أن تكون حذر للغاية لأن الأذن تعتبر من الاعضاء الحساسة جدا في جسم الإنسان ولذلك تحتاج إلي حماية مستمرة حتي لا يؤثر بالسلب عليها.

طريقة ازالة الشمع من الأذن

[“مش هتروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتنضفها وانت في مكانك!!!]

“مش هتروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتنضفها وانت في مكانك!!!

تستطيع أن تقوم بإزالة الشمع من الأذن بطريقة سهلة كالتالي:

يجب أن تقوم بوضع كمية من المياه علي البوتاجاز مع تسخينها لدرجة حرارة تبدأ من 37 حتى تصل إلي 40 درجة مئوية.

وترك الماء لكي تبرد قليلا ثم وضعها في سرنجه.

ويجب أن تقوم بوضع السرنجة من أعلى الأذن حتى تستطيع إزالة الشمع وهذه العملية تستمر لمدة عشرة دقائق.

وسوف تلاحظ بعدها خروج الشمع مع الماء من الأذن.

وخلال هذه العملية سوف تشعر ببعض الألم الذي بدوره سيزول بعد فترة من الزمن.

ولكن إذا استمر الالم يجب أن تقوم بالذهاب إلي الطبيب علي الفور حتي لا يحدث أي مضاعفات.