دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طبيب روسي يحدد المكسرات المفيدة للقلب والمناعة…احرصوا على تناولها,

أعلن الدكتور ميخائيل كوتوشوف، أخصائي علم السموم، أن المكسرات ضرورية في النظام الغذائي، وأن اللوز والكاجو يحميان القلب والغدة الدرقية ومنظومة المناعة.

ويشير الأخصائي، في مقابلة مع موقع doctorpiter.ru، إلى أنه من الضروري إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي مثلها مثل الخضروات والفواكه. لأنه عند استخدامها بصورة صحيحة، لا تسبب زيادة في الوزن فقط، بل وتعزز الصحة أيضا. ويقول، “تساعد المكسرات على الوقاية من فقر الدم وتخفض مستوى الإجهاد وتعيد مستوى ضغط الدم إلى حدوده الطبيعية. كما تحسن عمل الغدة الدرقية، وتساعد على امتصاص الحديد وإنتاج الهيموغلوبين”. ويلفت الأخصائي الانتباه، إلى أن شكل بعض أنواع المكسرات يذكرنا بشكل بعض أعضاء الجسم الداخلية. فمثلا الجوز يشبه الدماغ، والبندق إلى حد ما القلب. وهناك نظرية مفادها أن هذه المكسرات تفيد الأعضاء المشابهة لها. ويضيف، يجب على كل من يريد تعزيز منظومة المناعة والتخلص من التوتر العصبي والتعب، تناول اللوز. كما أنه على الرغم من احتواء المكسرات على سعرات حرارية عالية، يمكن استخدامها في تخفيض الوزن بسرعة أيضا.