السر الذي تبحث عنه جميع النساء !!.. لو عندك ”كريم بنثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه .. هيخليكي زي البدر المنور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السر الذي يبحث عنه جميع النساء لو عندك كريم بانثينول تعالي اقولك تعملي بيه ايه حيث أن جميع النساء يكون لديهم مشاكل عديدة في البشرة مثل البقع والآثار والتصبغات ومن أفضل الحلول لحل هذه المشكلات هو استخدام كريم البانثينول سواء منفردا أو مع وصفة من الوصفات وفي هذا المقال سوف نخبركم طريقه استخدام هذا الكريم مع التشا.

تساعد وصفة البانثينول مع النشا على التخلص من الشوائب الموجودة في البشرة والقضاء على البقع وبالتالي تجعل البشرة ناعمة ونقية وذلك بسبب العناصر الموجودة في الكريم وتتكون الوصفة من ملعقة من ماء الورد وبعض النقاط من فيتامين سي و مقداران من خليط البانثينول بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من النشا وملعقة من زيت الزيتون. طريقة تحضير وصفة كريم البانثينول والنشا يمكنك بكل سهولة تحضير وصفة كريم البانثينول مع النشا من خلال اتباع الخطوات التالية: يجب أولا أن تقومي بإحضار إناء جاف يكون مناسبا للخليط الذي سيتم تحضيره مع وضع الكريم وفيتامين سي مع ماء الورد بداخله.

وبعدها يتم إضافة النشا وخلط المكونات جيدا حتي يصبح الخليط متماسك.

وقبل أن تقومي بوضع الخليط علي وجهك قومي بغسل وجهك جيدا بالغسول المخصص لك.

ثم قومي بتطبيقه لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى يتم امتصاصه بشكل جيد وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

ولكي تقومي بالحصول علي نتائج أفضل قومي بتطبيق الوصفة ثلاثة مرات بالاسبوع الواحد.