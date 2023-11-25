هتدلع مراتك على الآخر.. خد معلقتين من زيت الزيتون و5 حبات من القرنفل كل يوم قبل العلاقة بهذه الطريقة وشوف النتيجة المعجزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون مصدر غني بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان، كما أنه مصدر غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الصحية التي تساعد على حماية الجسم من إصابتها بالجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، التي تسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى هذه الفوائد إلا أن زيت الزيتون يساعد أيضًا في حل أي مشكلة متعلقة بالضعف الجنسي التي يقع فيها الرجال، وفي هذه السطور التالية سنتعرف على فوائد زيت الزيتون للرجال بشكل عام.

فوائد زيت الزيتون للرجال

تقليل مشاكل ضعف الانتصاب:

القيام بتدليك قضيب الرجل بزيت الزيتون يحسن الدورة الدموية ويحسن الانتصاب.

وبعد أن تستمر على هذه الوصفة سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في نسبة التستوستيرون.

بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يساعد الخصيتين على امتصاص المزيد من الكوليسترول في الجسم.

يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية المستخدمة منذ القدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية في جسم الإنسان ومن أبرزها المشاكل الجنسية التي يعاني منها بعض الرجال، وفي الأسطر التالية نتعرف على فوائد القرنفل للرجال.

فوائد القرنفل للرجال

زيادة عدد الحيوانات المنوية:

يحتوي القرنفل على مجموعة فيتامينات ضرورية لعملية إنتاج الحيوانات المنوية، مثل فيتامين هـ الذي يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية، ولهذا تعود فوائده على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإخصاب.

يحتوي القرنفل أيضًا على العديد من المعادن والبروتينات والدهون الضرورية لصحة الجسم ، والتي تعزز صحة جميع أعضاء الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية.

تحسين عملية التبويض:

بالإضافة إلى فوائد القرنفل لممارسة الجنس للرجال، فإن القرنفل مفيد أيضًا للنساء، يساعد في زيادة مستوى هرمون التستوستيرون وزيادة الإثارة الجنسية.

فإن القرنفل يقوي عملية الإباضة والهرمونات المشاركة فيها.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للرجال

بعد أن نتعرف على فوائد كلا من زيت الزيتون والقرنفل للرجال، فلا شك عند إضافة هذين المكونين معًا سوف تتضاعف فوائدهم، ابقوا معنا لمعرفة الوصفة السحرية التي لا يستغنى عنها الرجال بعد تجربتها وتكون كالتالي.

المكونات

ستة فصوص من القرنفل.

كوب واحد من الماء الساخن.

2 ملعقة طعام من زيت زيتون.

طرق التحضير

ينقع حبات القرنفل ينقع في كوب من الماء الساخن ويغطى الكوب جيدًا لمدة عشر دقائق.

ثم نرفع الغطاء عن الكوب، ونصفى القرنفل منه.

نخلط 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع منقوع القرنفل.

يتم تناول هذا المزيج كل يوم قبل النوم بثلاثين دقيقة، كما يمكنك إضافة إليه سكر لتحسين المذاق.

فمن الأفضل تناول هذا المشروب مرتين خلال الأسبوع ولا يفضل تناولها لمدة أسبوعين متتاليين.