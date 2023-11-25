دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جهاز صغير موجود في كل منزل يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 700 جنيه حيث أنه في الأيام القليلة الماضية بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات قام بعض الناس بالشكوى من ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه ولذلك قامت الوزارة من التحذير من استخدام بعض الأجهزة التي ترفع الفاتورة لهذا الحد وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الأجهزة التي تسبب ارتفاع الفاتورة.

جهاز صغير موجود في المنزل يساعد على زيادة الفاتورة

هناك بعض الأجهزة التي تكون في منازلنا وتسبب ارتفاع الفاتورة حيث أثبتت الدراسات أن الغلاية الكهربائية هي وتعتبر من أكثر الأجهزة التي بدورها تعمل على سحب كميات كبيرة من الكهرباء وبالتالي زيادة الفاتورة وذلك بالرغم من صغير حجمها وسعرها حيث أن الغلاية تستهلك الكهرباء بنسبة خمسة بالمائة ما دامت الفيشة في المقبس حتى لو لم يتم تشغيلها.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

لكي تقل فاتورة الكهرباء قامت الوزارة بإصدار بعض التعليمات بشأنها ومنها:

تعد أجهزة التكييف هي من أكثر الأجهزة التي تعمل على ارتفاع الفاتورة ولذلك يجب أن تقوم باستخدام درجة تبريد مناسبة للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

ولأن الكثير من الناس يقومون باستخدام الغسالة بشكل يومي فيجب تقليل عدد مرات التشغيل عن طريق تقليل عدد مرات الغسيل في الأسبوع.

السخان الكهربي يقوم بسحب كمية كبيرة من الكهرباء ولذلك يجب أن تقوم بتقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام ولذلك ينصح دائما باستخدام السخان الشمسي بدلا من سخان الكهرباء.

” خراب بيوت مستعجل ” .. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اتخلص منه فوراً هيخرب بيته!!!