رجعي ذكريات ليلة الزفاف.. ضعي زيت جونسون على الفازلين على هذا المكان من جسمك قبل النوم وشوفي النتيجة الرائعة اللي هتحسيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لكي تحصلي على بشرة جميلة وجذابة يجب أن تلتزم بهذه المكونات البسيطة وهي زيت جونسون وفازلين وخلطهم على البشره حتى تحصلي على جمال وبياض غير طبيعي من أسهل المكونات فهي مليئة بالعناصر الغذائية القادرة على تفتيح وعلاج مشاكل البشرة المزعجة فجميع الفتيات لا تستطيع أن تستمر وتدوم على شراء الكريمات الغاليه او إستخدام كريمات الأساس طول الوقت لأنها سوف تؤدي إلى حدوث امراض عديدة مستقبلا اليكم تفاصيل هذه الوصفة الطبيعية خلال الفقرات التالية.

مكونات وصفة الفازلين وزيت جونسون لشد البشره وازاله الجلد الميت

ملعقة كبيرة من الفازلين .

ملعقة من زيت جونسون

ماء ورد

خطوات الوصفة

في البداية نقوم بتسليح كمية الفازلين عن طريق وضعها داخل اناء كبير بة مياه مغليه لعمل حمام بخار للفازلين.

ثم وضع زيت الزيتون على كمية الفازلين السائل وإضافة ماء الورد.

يتم تقديم كل هذه المكونات بشكل جيد ثم نفردها على البشره او المكان المراد تفتيحها فسوف تلاحظي بياض غير عادي بالاضافة الى ازالة الجلد الميت من الجسم.

فوائد خلطه الفازلين وزيت جنسين للجسم

تعمل على تفتيح البشره بشكل كبير.

كما أنها تفيد في ازاله الجلد الميت من البشره.

وتعالج تشقق القدمين لان كميه الترطيب في الفازلين وزيت جونسون كبيره.

تعالج مشاكل البشره من الكلف والاسمرار وتفتيح المناطق الحساسة مع تكرار الوصفه باستمرار.