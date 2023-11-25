بذور الفلفل الأخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وفي اقل من اسبوع هتخس 10 كيلو…جرب بنفسك وشوف النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخدم قرون الفلفل في العديد من الوصفات المختلفة وكنا نرمي بذور الفلفل الموجود في نهايته لأن الجميع لا يعرف بقيمته الحقيقية التي ظهرت في اعداد وصفات التجميل حيث ان خضار الفلفل موجود في كله ثلاجة منزل لإعداد أطعمة عديدة به مثل عمل المعجنات والسلطات المختلفه او محشى الفلفل الرائع بالاضافة الى الفائدة الغذائية التي يحتوي عليها واليكم تفاصيل وصفة بذور الفلفل التي تجعلك لا تستطيع أن ترميها من اليوم اليكم التفاصيل.

الفائده العظيمه بذور الفلفل الاخضر في انقاص الوزن

بذور لها دور كبير في إنقاص الوزن الزائد من خلال عدة خطوات سوف نشرحها خلال الفقرة الثانية لأنها سوف تساعد على إتلاف الدهون الموجودة في جسم الإنسان، وسوف تتخلصي من هذه المشكلة المزعجة بكل سهوله وفى وقت قليل

خطوات عمل وصفة بذور الفلفل الأخضر لتقليل وزن الجسم بسهولة

علاج باستخراج بذور الفلفل وتحضير كمية من الكمون كوب من المياه المغلي

بعد تجهيز هذه المكونات البسيطة عليك بخلطهم مع بعض حتى يتم تنقيعها يوم كامل ويعطي المفعول السريع في تقليل الوزن.

بعد ذلك يتم شرب كوب كل صباح على الريق قبل تناول أي طعام.

ويفضل الاستمرار على هذه الوصفه حتى تحصلي على نتائج مبهرة في إنقاص وزنك بسهوله وبسرعه