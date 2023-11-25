هتبيعها وتشتري عربية.. علامة موجودة على عملة ال50 قرشاً يرفع سعرها إلى 150000 جنيه.. شوف ايه هي بسرعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد لكل منا هواية مفضلة يقوم بها للإستمتاع ببعض الوقت يوميا فبعضنا يفضل القراءة والبعض يفضل الرياضه، وايضا يوجد من يفضل القطع من الأثاث النادر وبعض الانتيكات القديمة فهي أحد الهوايات التي يقبل عليها الكثير، ومن ضمن هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون الاحتفاظ بالعملات المعدنية التي أثارت ضجة في الفترة السابقة مثل عملة الخمسين قرش الورقية، فتقوم أسواق العملة والانتيكات تداول العديد من المقتنيات والعملات القديمة، ولكن الفترة السابقة قد شهد سوق العملات آخر جديد وهو سعر ال 50 قرش الورقية القديمة إليكم حقيقة الأمر بكل التفاصيل.
قد اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي سعر ال 50 قرش الورقية القديمة والذي تجاوز الـ 150 الف جنيه، فقد أصبحت حديث الجميع، حيث أثار الدهشة لماذا يصل سعرها الى هذا الحد وما هو السبب وراء ذلك وهل يوجد علامة مميزة في ال 50 قرش الورقية القديمة.
اشارة موجودة على ال 50 قرش ورقية القديمة
قد أوضح الخبراء والمتخصصون في تجارة العملة على العلامة المميزة التي تجعل ال 50 قرش الورقة القديمة لها هذا السعر المرتفع، وهي وجود تمثال أبو الهول الموجود بمحافظة الجيزة على أحد جانبي ورقة العملة والتي تم اصدارها عام 1911م.
ويجب أن تكون الورقة جديدة غير متهالكة، مما يجعل سعرها يتجاوز ال 100 الف جنيه.