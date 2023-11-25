هتبيعها وتشتري عربية.. علامة موجودة على عملة ال50 قرشاً يرفع سعرها إلى 150000 جنيه.. شوف ايه هي بسرعة

قد اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي سعر ال 50 قرش الورقية القديمة والذي تجاوز الـ 150 الف جنيه، فقد أصبحت حديث الجميع، حيث أثار الدهشة لماذا يصل سعرها الى هذا الحد وما هو السبب وراء ذلك وهل يوجد علامة مميزة في ال 50 قرش الورقية القديمة.

اشارة موجودة على ال 50 قرش ورقية القديمة

قد أوضح الخبراء والمتخصصون في تجارة العملة على العلامة المميزة التي تجعل ال 50 قرش الورقة القديمة لها هذا السعر المرتفع، وهي وجود تمثال أبو الهول الموجود بمحافظة الجيزة على أحد جانبي ورقة العملة والتي تم اصدارها عام 1911م.

ويجب أن تكون الورقة جديدة غير متهالكة، مما يجعل سعرها يتجاوز ال 100 الف جنيه.