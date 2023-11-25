دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة سحرية مضمونة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك مما لا شك فيه ان كل منا لديه أشياء ثمينة يشعر بالقلق عليها ولذلك يتم غلقها بالقفل والاحتفاظ بالمفاتيح ولكن هناك مشكلة يواجهها معظم الناس وهي نسيان اماكن وضع المفاتيح وحينها يظن البعض أنه لا توجد طريقة لحل هذه المشكلة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الحل.

فتح القفل باستخدام علب المشروبات الغازية

تستطيع بكل سهولة أن تقوم بفتح القفل باستخدام علب المشروبات الغازية كالتالي:

قم بأخذ الجهة العلوية للكنز على شكل حرف T مع تثبيت القطعة في المكان المخصص لدخول المفتاح.

ويجب أن تقوم بالضغط جيدا علي علي هذه القطعه مع لفها في اتجاه فتح المفتاح.

وسوف يتم فتح القفل بكل سهولة ولكن عند القيام بعمل هذه الطريقه يجب أن تقوم بالحذر الشديد لأن هذه الطريقة من الممكن أن تسبب جروح في اليد.

فتح القفل بالمشبك الورقي

[“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس!!!]

“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومضمونة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس!!!

إذا تم ضياع المفاتيح الخاصة بالقفل فإنك تستطيع فتحه بكل سهولة من خلال المشبك الورقي:

قم بفتح طرف من أطراف المشبك وترك الطرف الآخر كما هو.

بالإضافة إلى أنه من الضروري أن يتم وضع الطرف المفرود في القفل بمكان المفتاح مع ضرورة تبادل لف المشبك يمينا ويسارا داخل القفل.

ومن خلال هذه الطريقة لن يحدث أي تلف للقفل ويفتح بكل سهولة وفي حالة عدم توافر مشبك ورقي يمكنك استبداله بأي شيء آخر له نفس الشكل.