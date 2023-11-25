معجزة ربانية.. شاي الفول السوداني.. لن تصدق ماذا يحدث في جسمك بعد 5 دقائق فقط من تناوله

طريقة تحضير شاي الفول السوداني

نظرا لأن الفول السوداني هو أحد أكثر أنواع المكسرات بأسعار معقولة في بلدنا وله سعر مناسب، تؤكد الأبحاث الطبية على فوائد الفول السوداني، نقدم لك في السطور التالية كيفية تحضير مشروب شاي الفول السوداني اللذيذ:

أولا، من الضروري إحضار الكمية المناسبة من الماء إلى درجة الغليان على نار متوسطة، اعتمادا على عدد الأشخاص.

حضري فنجان شاي، وأضيفي نصف ملعقة صغيرة، أضيفي السكر حسب الرغبة، ثم قشري الفول السوداني.

بعد أن يغلي الماء، اسكبه في فناجين الشاي واخلط المكونات جيدا.

فوائد مشروب شاي الفول السوداني

هناك الكثير من الفوائد عند استخدام مشروبات شاي الفول السوداني، وأبرزها: