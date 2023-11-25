احذري العلامات دى.. علامات خطيرة لوجود ثعبان في منزلك اعرفها حالا ماتعرضتش حياة أسرتك للخطر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثعابين هي حيوانات زاحفة تتواجد في جميع أنحاء العالم، وتختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها. في بعض المناطق، قد تكون الثعابين شائعة في المنازل، خاصة في المناطق الريفية أو المناطق التي تكثر فيها الأشجار والشجيرات، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم اماكن وجود الثعابين في المنزل

علامات وجود الثعابين في المنزل

رؤية جلد الثعبان: تتساقط الثعابين جلده بانتظام، وغالبًا ما يتركون بقايا الجلد وراءهم، فإذا وجدت قطعة من جلد الثعبان في منزلك، فقد يكون ذلك علامة على وجود ثعبان قريب. سماع صوت الثعبان: يمكن أن تصدر الثعابين مجموعة متنوعة من الأصوات، مثل الهسهسة أو الشخير، ففي حال سماعك صوتًا غريبًا في منزلك، فقد يكون ذلك علامة على وجود ثعبان. رؤية فضلات الثعبان: تترك الثعابين فضلات صغيرة تشبه الحبوب، فإذا وجدت فضلات ثعبان في منزلك، فقد يكون ذلك علامة على وجود ثعبان قريب. رؤية شقوق أو فتحات: تفضل الثعابين الاختباء في الأماكن المظلمة والدافئة، مثل الشقوق الموجودة في الجدران أو الأرضيات، فإذا رأيت شقوقًا أو فتحات في منزلك، فقد تكون هذه علامات على أن الثعبان قد دخل منزلك.

أماكن تواجد الثعابين في المنزل

تفضل الثعابين التواجد في الأماكن المظلمة والدافئة، مثل: