مش هتلاحقي على لم البيض.. مكون سحري عند العطار سعره لا يتعدى 5 جنيهات بديلا للعلف هيخلي سطحك يتملي بيض

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن أسعار الأعلاف تضاعفت في الفترة الأخيرة بشكل كبير مما زاد من أسعار الدواجن والأنغام والماشية بشكل جنوني بل إن بعض المربين توقفوا عن تربية الدواجن والاغنام، وأصبح البعض الآخر يبحث عن مكونات بديلة للأعلاف أرخص سعرا، وهناك مكون سحري لايتخطى سعره ال5 جنيهات فقط بديلا لعلف الدواجن موجود لدى جميع محلات العطارة، ولا تقل فوائده عن الأعلاف التقليدية بل إنه قد يكون أكثر فائدة منها إذ يعمل على زيادة إنتاج البيض للدواجن.

من المعروف لدى الجميع ممن يقومون بتربية الدواجن أن العلف يتكون من عنصرين أساسيين هما الذرة الصفراء وفول الصويا ولكل منهما وظيفة معينة، إذ يعمل فول الصويا على رفع نسبة البروتين، بينما تعمل الذرة الصفراء على رفع مستويات الطاقة وذلك لارتفاع نسبة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية به.

أرخص علف وبدائل لعلف الدواجن

يُعد البلح الجاف أحد أهم وأفضل وأرخص البدائل عن الذرة الصفراء حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد في السوق ما بين 4 و 5 جنيهات، لذا فإنه يعتبر أرخص علف موجود في الأسواق.

ما هي أفضل بدائل علف دواجن

توجد الكثير من البدائل الأخرى عن الأعلاف، والتي اكتشفها مربو الدواجن والماشية من أجل مكافحة الارتفاع المستمر لأسعار العلف من أبرزها ما يلي:

بدائل أعلاف الطيور والدواجن وتوجد الكثير منها، ولكنها تختلف من حيث المكونات والمميزات والعيوب ولكن البديل الأكثر استخدامًا، والأشهر على الإطلاق هو الذرة الصفراء، كما أن هناك البعض من مربي الدواجن يستخدمون بقايا البلح الجاف الذي يعد مصدرا غنياً جدًا بالطاقة، وفيما يلي سوف نستعرض لكم فوائد البلح الجاف كبديل للعلف.

العناصر المعدنية في بقايا البلح الجاف كبدائل علف الدواجن

يحتوي البلح الجاف على نحو 10 عناصر غذائية معدنية من أبرزها ما يلي:

النحاس، السيلينيوم، المغنسيوم، البوتاسيوم، وعليه فإن مخلفات أو بقايا البلح الجاف يعتبر واحداً من أقوى البدائل التي يمكن استخدامها وإدخالها في علف الدواجن والماشية بنسبة 25% من نسبة العلف الكلي المقدم، وقد وجد الباحثون أن استخدام مخلفات البلح الجاف في العلف يحسن من جودة لحوم الدواجن كما يزيد من إنتاج البيض لها بشكل كبير.