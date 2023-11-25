دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتبه قبل ما يطلع لك من الحمام علامات تدل على أنه يوجد ثعبان في منزلك حيث أن معظم الناس بمجرد سماعهم اسم ثعبان يشعرون بالخوف الشديد وذلك لأن الثعابين تعتبر من أخطر الزواحف الموجودة على الأرض والتي من الممكن أن تصل بالإنسان إلى حد الموت وتختلف أنواعها باختلاف الأماكن التي توجد بها وفي هذا المقال سوف نخبركم عن علامات وجوده.

علامات تثبت وجود ثعابين في المنزل

هناك بعض العلامات التي تتركها الثعابين والتي تخبرنا بوجودها ومنها:

في حالة قيامك بسماع صوت غريب وغير مألوف لك فعليك أن تقوم بتتبع هذا الصوت جيدا للتأكد منه.

عند قيامك برؤية جلد ثعبان في منزلك فعليك أن تفحص منزلك جيدا لأن بعض الثعابين تقوم بإفراز سمها في الإنسان وبالتالي تؤدي به إلى الوفاة.

ويجب باستمرار أن تقوم بالبحث في الأماكن الدافئة والمظلمة مثل قبو المنزل وذلك لأن الثعابين تفضل البقاء في مثل هذه الأماكن لكي يشعروا بالأمان.

إذا قمت بـ شم اي رائحة غريبة وكريهة في نفس الوقت فتأكد بأنه يوجد ثعبان في منزلك لأن الثعابين لها رائحة مميزة عن بقية الحيوانات.

طريقة التخلص من أي ثعابين موجودة في المنزل

هناك بعض الطرق التقليدية التي يمكن استخدامها في طرد الثعابين في حالة عدم قدرتك بالاتصال بالشركة المتخصصة في هذه الأشياء ومنها أن تقوم باستخدام عشبة الشيخ أو ورق الغار لأن لهما قدرة عجيبة على طرد الثعابين في المنزل.

أنتبه فوراً قبل ما يطلعلك من الحمام !! .. هذه العلامات تنبه بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن !!!