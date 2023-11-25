حفظ العيش في الثلاجة يرفع نسبة السكر.. تحذير طبي وهذه هي الطريقة المثالية للتخزين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد عدة أدوات حولنا لا نستطيع الاستغناء عنها نهائيا ومن بينها الثلاجة، حيث أنها تعتبر اختيار آمن جدا لجميع ربات المنزل، وبصورة خاصة عند استخدامها في عملية حفظ العيش لعدة أيام قليلة بعيدا عن التخزين نهائيا، ولكن يظهر أن هذه عبارة عن عادة خاطئة جدا يتبعها أغلب الناس ولكن لا بد من الابتعاد عنها في الحال، حيث أن كل من الخبز والبطاطس يشبهان بعضهما كثيرا، ولا بد من تخزينها داخل الفريزر بدلا من الثلاجة حفاظا عليها لأطول فترة ممكنة، وهذا على حسب الدكتور حديث محمد حلمي أخصائي التغذية العلاجية.
الابتعاد عن وضع الخبز والمعجنات في الثلاجة
كما أكمل «حلمي» خلال تصريحات خاصة به على أن الخبز والمعجنات بشكل عام ممنوع أن يتم حفظها لفترة طويلة داخل الثلاجة، ويعد الفريزر هو الحل البديل الآمن جدا وعند الاستعمال لا بد من إخراجه من داخل الفريزر حتى يفك في درجة حرارة الغرفة وليس داخل الفرن ولا على النار حتى بصورة مباشرة ولا داخل الميكروويف.
كما راجع أخصائي التغذية العلاجية، هذا الأمر إلى أن النشا الذي يوجد في كل هذه المخبوزات بفعل عوامل البرودة والرطوبة الموجودة داخل الثلاجة تتغير لسكر مثل ما يحدث في البطاطس أيضا عندما يتم حفظها داخل الثلاجات ترتفع نسبة السكر الموجودة بها وعند استخدامها تأخذ اللون الأسود في حالة القلي.
كما حذر أيضا «حلمي»، من تناول البطاطس بعد أن يتم حفظها داخل الثلاجة لمدة طويلة، حيث أنها في هذه الحالة سوف تصبح ضارة جدا على الصحة بصورة كبيرة، كما أن سعراتها الحرارية تكون مرتفعة جدا وهذا يعني سمنة بشكل أكبر، ولكن داخل الفريزر لا تحدث أي تفاعلات وتكون للمعجنات بالكامل بما فيها الخبز أيضا، بسبب وجود العديد من الثلوج وعدم وجود أي مياه.