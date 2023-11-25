عاجل.. السلطات القطرية.. بعد رفض القسام الإفراج عن الأسرى وخرق إسرائيل للاتفاق وتهديدها باستئناف العملية البرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صدرت وزارة الخارجية القطرية، قبل قليل، تصريحات جديدة بشأن مصير اتفاق الهدنة بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي، بعد تأزم الموقف إثر رفض كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسبب خرق الاحتلال لبنود الاتفاق، وتهديد الأخير باستنئاف العملية البرية. وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق مساء اليوم، تأخير عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين الاسرائيليين، بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق التي تنص على إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين وفقا للأقدمية، وكذلك عدم دخول الشحنات المتفق عليها من المساعدات، إلى شمال قطاع غزة . وردا على ذلك، هدد الاحتلال الإسرائيلي باستئناف العملية البرية إذا لم يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى منتصف هذه الليلة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع إن الجانب الإسرائيلي يقول إن الإفراج وفق الأقدمية لم يكن التزاما بل مجرد حديث. وحول ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، قبل قليل ” بعد تأخر بتنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية”، وأضاف أنه “سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين، وكذلك 7 أجانب”. من جانبها قالت حركة حماس، إنها استجابت “للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة”.