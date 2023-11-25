"سم قاتل".. الأطباء يحذرون من تجميد الخبز في الفريزر بهذه الطريقة.. يسبب أمراضاً خطيرة وهذه هي الطريقة الصحيحة لتخزينه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم معظم الأشخاص باتباع بعض العادات الخطيرة التي تسبب أضرار ومخاطر كبيرة على صحتهم وهي تخزين الخبز في الثلاجة، حيث أنها تعتبر عادة خطيرة جدا وتسبب عدة مشاكل صحية كبيرة، حيث أن تخزين العيش داخل الثلاجة لمدة طويلة له تأثير ضار جدا على الجسم، كما أنه وجدت بعض من الأبحاث والتقارير العلمية التي أكدت على ما مدى صحة هذا الكلام ، بالإضافة إلى أنها تعد من ضمن أكثر العادات الخطيرة جدا، لهذا يجب الابتعاد عنها بقدر المستطاع وسوف نعرض عليكم المخاطر الصحية الفادحة التي تؤدي بصحة الإنسان إلى الموت.

الأضرار الصحية الخطيرة التي تحدث عند تخزين الخبز داخل الثلاجة

هناك أكثر من ضرر خطير على صحة الإنسان عندما يتم تناول الخبز الموجود في الفريزر بعد أن يسخن بصورة مباشرة على النار ومن ضمن هذه المخاطر الخاطئة:

يتسبب العيش في الإصابة بعدة أمراض صحية خطيرة جدا مثل السرطان، حيث أنه في هذه الحالة يقوم بإفراز مادة الديوكسين وهذه تعد من أخطر المواد الضارة والمسرطنة أيضا التي تتكون بعد عملية عجن العيش في درجات الحرارة العالية جدا ثم بعدها يتم تخزينه داخل الفريزر حتى يتم تناوله بعد ذلك.

بالإضافة إلى أنه في حالة تخزين العيش داخل أكياس بلاستيكية، فإنه في هذه الحالة تصدر منه المواد السامة التي تسبب ضرر خطير على الصحة.

طريقة صحية لتخزين العيش داخل الثلاجة

عند اتباع هذه الخطوات بطريقة صحيحة التي عند تخزين الخبز داخل الثلاجة في البداية يتم فرد العيش حتى يبرد تماما في درجة حرارة الغرفة ثم بعدها يوضع في علبة معدنية ومن ثم يتم تغطيته بصورة محكمة وعند الاحتياج له فإنه يتم خروجه من الثلاجة ويترك لمدة معينة حتى يذوب الثلج منه تماما.