"دلعي زوجك هذا الليلة"...حطي كريم البانثينول على هذه المنطقة والنتائج مبهرة...حياتك الزوجية هتتغير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية الكثير من البنات أو النساء بشكل خاص لا يعرفون قيمة وفوائد هذ النوع من الكريم .هناك العديد من الوصفات التجميلية المنتشرة على عدد كبير من المواقع الإلكترونية، لكن وصفة اليوم مختلفة لأنها تعطي نتائج دقيقة ومضمونة وينصح بها عدد كبير من خبراء التجميل. كريم البانثينول هو أحد المكونات الأساسية في هذه الوصفة المهملة، ويمكن شراؤها من الصيدلية. أنها غير مكلفة وآمنة للغاية للاستخدام ويمكن استخدامها. يمكن أن تستخدمه النساء من أجل الحصول على مظهر وجمال مميز. يمنح الكريم البشرة إشراقة ونضارة لا مثيل لها، ويعيد لها شبابها، ويقضي على الترهلات والجفاف الذي يصيب البشرة نتيجة العوامل المختلفة. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على كريم بانثينول لتبييض البشرة

تهتم المرأة بجمالها، وخاصة بشرتها. إنهم يريدون الحصول على بشرة ناعمة بيضاء اللون مثل الثلج. ولذلك فإن حلم كل فتاة هو العثور على الكريم المناسب لبشرتها للحصول على هذه النتائج في وقت قصير ودون تكلفة عالية. لذلك ستستغني عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن ولن تذهبي إلى صالونات التجميل لوضع المكياج. وصفة اليوم ستجعل البشرة صافية وناعمة كالحرير. كريم بانثينول لتبييض البشرة يوحد اللون ويزيل البقع الداكنة.

تعرفي على طريقة تحضير وصفة كريم البانثينول

ضعي كمية من كريم البانثينول في وعاء.

ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من النشا حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

ضعي هذا الخليط على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسليه بالماء الفاتر للحصول على نتائج رائعة.

كرري هذه الوصفة من ثلاث إلى أربع مراتفي الأسبوع.