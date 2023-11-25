سعوديه اربعانية يعرض 26 مليون دولار تبحث عن رجل جاد للزواج مقابل شرط وحيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت العديد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي من أهمها خبر اثار ضجه كبيره جدا على مواقع السوشيال ميديا وهو للسيدة اربعانية تطلب الزواج من رجل على مواقع التواصل الاجتماعي وقد نشر ذلك على حسابها الرسمي على تويتر وانها ترغب فيها الزواج من رجل يحبها ويعلن الارتباط بها رسميا، حيث أنها قامت بوضع تفاصيل متعددة في هذا الإعلان بأنها تمتلك أكثر من 100 مليون ريال سعودي وذكرت انها تريد اي جنسيه عربيه بشرط أن يكون على خلق ومتدين ويقدس الحياه الزوجيه وهي سوف تتكفل بجميع المصاريف وسوف تساعده على تكاليف الزواج.

بيان من السيدة السعودية بطلب عريس

ذكرت السيدة خلال تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ترغب فيها الارتباط برجل يحبها ويكون صادق في مشاعرها ولا يريد ان يتزوجها لكي يتمتع بالمال فقط الذي تملكه وقد لاحظنا ان هذه السعودية هي الوحيدة التي أعلنت الزواج بشكل رسمي أمام دول العالم حيث ان هناك بعض السيدات السعوديات التي تعرض حوالي 5 مليون ريال لاي رجل يتزوجها وهذه القصص تنال على اعجاب عدد كبير من الأفراد وتنتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا.

نسبة العنوسة في السعودية

هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة خلال الفترة الماضية والتي وصلت الى 10% وتعد النسبة الأكبر بين دول الوطن العربي حيث ان النساء السعوديات أصبحنا يرغبن فيها الارتباط على مواقع التواصل الاجتماعي.