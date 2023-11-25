مفاجأة في تصنيف السعودية.. ترتيب الدول العربية في قائمة أجمل نساء حول العالم

تصنيف أجمل السيدات العربية

تم تصنيف في الدول العربية ووضع قيمة لاجمل النساء حول العالم وجاء هذا التصنيف مفاجأة بأنه يضم النساء السوريات اجمل نساء في الدول العربية وذلك من خلال الموقع الأمريكي الشهير رانجلر وتنافست المركز الثاني كلا من تونس والمغرب وجاء في المركز الثالث فلسطين والمركز الرابع لبنان والمركز الخامس جاءت دولة الجزائر والمركز السادس جاءت مصر وفي المركز السابع جاءت دولة العراق ثم الأردن في المركز الثامن بينما تم التصنيف على مستوى العالم لتحتل سوريا في المركز 31 بينما تونس في المركز 36 والمركز 39 جاءت المغرب حيث أن هذا التصنيف تم الاعتماد على عدة عوامل في الجمال وتصنيف الأديبات العربيات في المنطقة العربية بالإضافة الى الوجوه الجميله والاكثر انتشارا.

تأثير التصنيف اجمل سيدات على مواقع السوشيال

بعد انتشار هذا التصنيف على جميع المواقع التواصل اثار ضجه كبيره ما بين معارض ومؤيد لهذا التصنيف الذي يعتمد على الشكل والجمال فقط وبدها العديد يشارك هذه الإحصائية التي اصبحت من اكثر المنشورات المتداولة على السوشيال ميديا ونالت تعليقات ايجابيه وسلبيه.