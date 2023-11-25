دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأسئلة غير المعلومة التي قد يظن البعض أنها أسئلة محالة، فقد يتسائل البعض عن ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض، وتعتبر الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي البوغ، حيث يعتبر البوغ هو وحدة تكاثر غير جنينية، تتكون من خلية واحدة أو أكثر، وتنتجها النباتات والفطريات والطحالب، كما تنتشر البوغ عن طريق الرياح أو الماء أو الحيوانات، وتنمو إلى فرد جديد عندما تجد الظروف المناسبة، وبالتالي، فإن الحيوان الوحيد الذي لا يلد أو يبيض هو الحيوان الذي يتكاثر بالبوغ.

أمثلة على الحيوانات التي تتكاثر بالبوغ

النباتات الوعائية: مثل الأشجار والشجيرات والزهور.

الفطريات: مثل الفطر والخميرة.

الطحالب: مثل الطحالب الخضراء والطحالب الحمراء.

[سؤال يحير فعلا!!«لو ذكي هتحلها في 3 ثوانٍ».. من هو الحيوان الذي لا يلد أو يبيض؟]

ما هو الحيوان الذي لا يلد أو يبيض؟

أما الحيوانات الأخرى، فهي تلد أو تبيض، أو تفعل الاثنين معًا، على سبيل المثال تلد الثدييات صغارًا أحياء، بينما تبيض الطيور والزواحف والأسماك. وتلد بعض الحيوانات، مثل الكلاب والقطط، صغارًا أحياء، ولكنها تستمر في رعايتهم حتى يكبروا، وتضع بعض الحيوانات، مثل الأفاعي والثعابين، بيضًا، ولكنها تظل بجانب البيض حتى يفقس.

ما هو الحيوان الذي لا يلد أو يبيض؟

وأخيرًا، هناك بعض الحيوانات التي تلد بيضًا، ولكن هذا البيض لا يفقس إلا بعد فترة من الحضانة داخل الرحم. ومن الأمثلة على هذه الحيوانات:

الثعابين.

والأسماك.

إضافة إلى البرمائيات.

وبعض الزواحف.