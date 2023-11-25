فضيحة كبيرة للمغترب في السعودية من أبناء هذه الدولة وقع في شر اعماله..كانت نهايتة صادمة اتفرج التفاصيل

فضيحة كبيرة لمغترب من أبناء هذه الدولة في السعوديه

الشخص المقيم الذي الخت القبض عليه السلطات السعودية بتهمة إلغاء مياه غير معالجة في احد المناطق بمكه المكرمه يحمل الجنسيه الهنديه حيث ان وزاره الداخليه اكدت انها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده وإحالته إلى الجهات المعنية ومحاسبته على الأخطاء وقد حست قوات الأمن الخاصة بالأمن البيئي في المملكة الإبلاغ عن أي حالات تشكل هجوم على الحياة البرية، وذلك تبعا للقانون رقم 911 فمن المتوقع أن يواجه الهندي الذي قام بارتكاب هذه الواقعة عقوبه صارمه حتى يكون مثالا لغيره من المقيمين في السعودية حيث تصل العقوبة إلى دفع غرامة 30 مليون ريال والسجن لمدة 10 سنوات.

عقوبة عدم محافظة على البيئة

يحق للمملكة السعودية أن تحافظ على بيئتها، حيث أن ذلك من اولوياتها بسبب أهميتها على صحة المجتمع والفرد لذلك هي تفرض عقوبة شديدة على من ينتهك ذلك ويؤدي الى تلوث البيئة بمياه الصرف او باي مكونات اخرى ومكونات سائله غير معالجه فان عقوبتها تصل الى السجن 10 سنوات ودفع غرامة تبدأ من 30 مليون ريال سعودي.