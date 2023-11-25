راتبها فالشهر 30 الف ريال..طبيبة سعودية تبحث عن شخص يتزوجها بشرط واحد يجب توفره في العريس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال الساعات القادمة انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا اعلان لطبيبه سعوديه تبلغ من العمر 40 عام سبق لها وان تزوجت ولكن لم تنجب اطفال، حيث أنها أعلنت عن طلب زوج لعا وتبحث عن شخص للزواج الشرعي ولكن وضعت بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الزوج ووضعت بعض التفاصيل في هذا الإعلان بأن راتبها الشهري اكثر من 30,000 ريال سعودي لديها عيادة خاصة في الرياض وتحصل على راتب خاص منها يتجاوز 30,000 واكدت على انها سوف تقف بجانب الزوج وتساعده في المهر وفي التجهيزات.

شروط طبيبة سعودية في مواصفات العريس السعودي

إضافة طبيبة في طلب العريس أنها لا تشترط جنسية معينه ولكن شرطها الوحيد أن يبتسم بالخلق والدين ويقدس العلاقة الزوجية وبالرغم من انتشار الاعلان بشكل كبير إلا أن العديد من الأشخاص كذبوا صحة هذا الخبر وأنه يتضمن العديد من الحقائق المزعومة لأنها لم تضع اي بيانات هاتف أو بريد الكتروني او اي شيء والغرض منه هو جلب المشاهدات والتعليقات فقط للربح المادي ولا أكثر من ذلك.

زيادة معدل العنوسة في الوطن العربي

مركز الخليج العربي قام بعدة دراسات وابحاث اثبتت تأخر سن الزواج وزيادة العنوسة في بعض الدول العربية بين الفتيات لاسباب كثيرة وعوامل متعددة واشارت التقارير الى ان اللبنانيات يحتل المركز الأول خلال الثمانية سنوات السابقة في تصنيف العنوسة للعربيات وتصل نسبتها الى 85% وجاء في المركز الثاني في معدل العنوسة التونسيات ثم المركز الثالث العراقيات بنسبة 70% وتليها الاماراتيات بنسبة 70%.