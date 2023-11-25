«هتموت بسببه اوعى تشتريه ولو ببلاش».. احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد العديد من انواع الزيت في الاسواق ولكن وزارة الصحة قد حذرت من الزيوت مجهولة المصدر التي لا توجد لديها معلومات كافية للمنتج فإن هذه المنتجات تم اعادة تصنيعها واعادة استعمالها مره اخرى فإن العديد من الباعه الجائلون يقومون بشراء الزيوت المستعملة من المنازل بغرض استخدامها في اشياء اخرى مثل صناعة سائل الصحون أو صناعه الشمع أو استخدامها وقود للسيارات او استخدامات اخرى كثيره ومتعدده ولكن في الحقيقه بعض التجار يقومون بإعادة استعمالها بإضافة مواد كيميائيه لها وتعبأ في زجاجات لتصبح مثل لون الزيت العادي وتباع بأسعار رخيصة للمواطنين ولكنها تسبب أمراض خطيرة سوف نتعرف عليها خلال التالي.

احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد

دائما تستخدم الزيوت المستعملة في صناعة صابون الصحون ولكن تم انتشار بعض الزيوت في الأسواق المستعمله واضاف اليها مواد اخرى لتفتيح اللون وبيعها على انها صالحة للاستهلاك يجب الحذر منها فهي تؤثر على الكبد وتؤثر على المناعة لذلك يجب ان تشتري الزيوت الموثوق بها من مصادر معروفة وعليها جميع البيانات الكافية الخاصه بالمنتج لعدم تعرض حياتك الى الخطر فان الزيوت المستعملة تسبب امراض كثيرة.

تحذير من استخدام الزيت بشكل متكرر

الدكتور هشام وفي يحذر جميع الأفراد من استخدام الزيت اكثر من مره في الخليج أو في الاغراض الاخرى حيث ان الزيت عندما يتعرض الى درجة حرارة عاليه يسبب اضرار كثيرة بالصحة لذلك يجب ان تتجنبي هذه العادة الخاطئة.