حيل عبقرية هتخليك مش هتشوف البرد تاني.. سيدة عجوز تضع قالب دوب تحت السرير وتستعد لاستقبال الشتاء وداعا للبرد القارص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الحيل التي يمكن ان يلجأ اليها العديد من الأشخاص التي توفر وقت ومجهود خاصة في فصل الشتاء مع انتشار البرودة وانخفاض درجات الحرارة فهناك أفكار مبتكرة وعبقريه تؤدي إلى التخلص من البرد الخالص وبعض الأفكار القديمة التي كانت تستخدم للتغلب على الشتاء والتخلص من مشاكلها الكثيرة ومن أهم هذه الحيل حيلة وضع خالي طوب تحت السرير سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

حيلة استخدام قالب الطوب تحت السرير

في فصل الشتاء تتعرض إلى الرطوبة خاصة في الأماكن المختلفة فيمكن ان تضع اسفل السرير قالب احمر به فتحات كثيرة فإن هذه الفكرة تخلصك من الرطوبة بشكل سهل وبسيط ويمكن ان تقوم بوضع ورق الفويل في فتحات الطوب الاحمر وتضع من الناحية الاخرى الملح الابيض ونضع القالب تحت السرير فإن ذلك سوف يخلصك من اي روائح كريهه ويخلصك من الرطوبة في المكان نهائيا.

طريقة للتخلص من رائحة البطاطين المخزنة

عند استخراج البطاطين لفصل الشتاء فجميع السيدات تشتكي من وجود رائحه غير مرغوب بها نتيجة التخزين لفترات طويلة وتلجأ إلى غسلها مره اخرى حتى وان كانت نظيفة للتخلص من هذه الرائحة ولكن هناك طريقه سوف توفر عليك المزيد ولن تضطري الى غسل البطانية مره اخرى وهي وضع عود من البخور لمده 24 ساعه في البطانيه وسوف تتخلصي من أي روائح بها.