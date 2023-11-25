انت الان تتابع خبر فتاة ترش شابين بـ "القهوة" بعدما قاما بمضايقاتها في شارع عام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو ردة فعل فتاة تجاه شابين بعدما قاما بمضايقتها في شارع عام. وأظهر الفيديو شابين يجلسان داخل سيارة، وقاما بمضايقة الفتاة التي تقود سيارتها وتسير بالقرب منهما على ما يبدو. وأبان الفيديو الفتاة، وهي ترش الشابين بالقهوة، ما أدى لتلطخ وجههما وملابسهما بالمشروب. وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "كفو عليها ولو كان حار أحسن شيء"، وأضافت مغردة: "يستاهلون وأتمنى ما تسكت تبلغ عليهم تحرش غرامة وسجن".