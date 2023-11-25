انت الان تتابع خبر "ساعة الصفر دقت".. ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعاتها الدامية.. وتفقد السيطرة على نفسها بعد هذه النبوءة المرعبة !! ماالذي سيحدث والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرّافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن توقعات جديدة مثيرة للجدل خلال لقاء تلفزيوني، حيث أشارت إلى توسع الحرب في السودان وتدخل دول أخرى في الصراع بطرق غير مباشرة. وتوقعت أيضًا حدوث حالة طوارئ وكارثة طبيعية ستشغل العالم، بالإضافة إلى وقوع أحداث كارثية في السعودية مثل الزلازل وانتشار وباء يؤدي إلى وفاة العديد من المواطنين. ورغم ذلك، أشارت إلى أن المملكة ستتغلب على هذه الأزمات وستحمل الكثير من المفاجآت.

وفي توقع آخر، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ وغامض، مما سيثير ضجة كبيرة في الأوساط الفنية ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثارت هذه التوقعات الكثير من الجدل واستقطبت اهتمام الجماهير العربية وخاصة السودانية.

وختمت ليلى عبد اللطيف توقعاتها بالحديث عن السودان، حيث أشارت إلى أن البلاد مقبلة على أحداث خطيرة وحرب قاسية، مشيرة إلى أن السودان سيدخل في مجهول مظلم مليء بالأحداث الكارثية الكبيرة. وتعزت ليلى عبد اللطيف بما تصفه بالإلهام والهبة التي لا يمكن لها تفسيرهما، مشيرة إلى أنها بشرية وقد تصيب وتخطئ في توقعاتها.