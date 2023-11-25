يلجأ الرّجال عادة الذين يعانون من الضّعف الجنسي إلى الأدوية المنشطة جنسياً كالحبوب الزّرقاء وغيرها والتي يكون مفعولها آنياً، لكنّها لا تشكّل علاجاً جذرياً ومستداماً لهذه المشكلة، ولكن من خلال هذا المكون الرائع سوف تستعيد شبابك مرة أخري وهذا المكون هو”الفرنفل”، فالقرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة، وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن إستخدامه كمنشط جنسي، كما أنه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي، وايكم فوائدة المنعددة للجنس.

[غرفة النوم هتبقي حلبة مصارعة .. قبل معاشرة زوجتك بوقت قصير استخدم القرنفل بهذه الطريقة فسيجعلك فحلاً خارقاً حتى لو كنت في سن اليأس؟!]

فوائد القرنفل للجنس

زيادة الشهوة الجنسية:- يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون المسؤول عن الاستثارة الجنسية لدي الرجال والنساء، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي.

علاج سرعة القذف:- يمكن الاستفادة من زيت القرنفل لسرعة القذف بخلط ملعقة صغيرة من زيت القرنفل من كأس من الحليب بالقرفة وشربه يومياً لمدة شهر واحد على الأقل للتغلب على مشكلة سرعة القذف، أو عن طريق دهن الأعضاء التناسلية بزيت القرنفل لمدة ساعة ثم غسلها قبل الجماع.

علاج مشاكل الانتصاب:- يساعد القرنفل على تعزيز التروية الدموية للأعضاء التناسلية، كما أن فعاليته في زيادة مستويات التستوستيرون تساعد على علاج مشاكل الانتصاب عند الرجال.

فوائد عامة للقرنفل

القرنفل يساعد الجهاز الهضمي، فهو يعمل علي تعزيز عملية الهضم وطرد الغازات وتخفيف القيء وتخفيف الآم المعدة وعلاج الإسهال وتقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة.