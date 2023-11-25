سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم…لأن زوجها يتناول هذه الأكلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تكون العلاقة بين الرجل والسيدة المستقرة في الزواج مبنية على التفاهم والتوافق ولكن هناك بعض الظروف التي يمكن أن تطلع على العلاقة تؤدي الى استحالة الاستمرار وبالتالي يلجأون الى الانفصال ولكن هناك أسباب قوية تؤدي الى انفصال الزوج والزوجة وتكون تراكمات منذ سنوات ولكن هناك قصه عجيبه من سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب اكله واحده يتناولها الزوج وهذا سبب أثار دهشة واستنكار عدد كبير من الأفراد لذلك فانها الزوجة قامت برواية حكايتها امام محكمة الاسرة حتى يتعرف الجميع على سبب الخلع الحقيقي.

سيدة تطلب الخلع من الزوج بسبب تناول هذه الاكله

روت إحدى السيدات في محكمة الأسرة بمنطقة التجمع الخامس بانها تطلب الخلع من زوجها لانه يتناول اكله معينه وقد بدات قصتها وخالد انها كانت تعيش حياه سعيده ومستقره مع زوجها وأخذ انجبت منه طفلين وكانت دائما تراعي البيت وتراعي زوجها وترعى الأطفال وتقوم بجميع واجباتها ولكن هناك تصرفات لم تعجبها من الزوج وقد نصحته كثير بان يهتم بنظافته الشخصية وأن يغسل فمه دائما حيث انه كان يحرص على تناول البصل والثوم بشكل كبير ويسبب لها الإزعاج من خلال رائحه الفم الكريهه وقد نصحت الزوج التخلي عن هذه العادة ولكنه لم يرتدع ولم يسمع كلامها.

اسباب طلب الخلع من الزوجه

قالت الزوجة إنها لم تستطع أن تعيش في مثل هذه الظروف بالرغم من أنها قدمت النصح له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويجب عليه ان يغسل اسنانه او يتناول اشياء تقضي على روائح البصل والثوم فهي كريهه وغير محببه بالنسبه لها ولكنه لا يبالي بهذه النصائح لذلك قررت ان تطلب الخلع لأنها لا تستطيع استكمال الحياه.