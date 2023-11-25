مش مكانها الزبالة.. بذور الفلفل حل مثالي لمشكلة الوزن الزائد.. تعالي اعرفي استخدامها ازاي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد فئه كثيره جداً من الرجال والنساء لم تستفيد بأي وصفه أو علاج لتقليل الوزن الزائد الذي تعاني منه طول حياتها وتسبب لهم اكتئاب وحزن داخلي بسبب الإحراج من الخروج خارج المنزل والكلام المحرج الذين يسمعونه طول الوقت والتنمر من الناس دون أن تراعي أي مشاعر تجاه هؤلاء الأشخاص، كما أن كل فتاه تحلم بأن تلبس الفستان السواريه التي تقع عليه عينها، ولكن تبقى مشكلة الوزن الزائد عقبه في حياتها ولكن من اليوم عليك إتباع وصفة بذور الفلفل الجبارة في تقليل وزن جسمك مع مكونات طبيعية موجودة في كل مطبخ تعرفى على أهميتها في علاج هذه المشكلة لن ترميها بعد اليوم في الزباله بالإضافة إلى الفيتامينات الرهيبة الموجودة في هذه البذور.

فوائد بذور الفلفل الأخضر لعلاج مشكلة زيادة الوزن

تتميز هذه الوصفة في تقليل الوزن الزائد ولكن من خلال اتباع الخطوات الاتيه، لانها سوف تعجز نشاط الدهون المتراكم في الجسم وتتمكن من حل هذه المشكله بكل سهوله

خطوات تحضير وصفة بذور الفلفل الأخضر بسهولة

في البداية تجميع بذور فلفل ثم وضعه في إناء مناسب ونضع عليه كمية من الكمون الخشن.

بعد ذلك نسكب ماء ساخن على هذه المكونات لمدة 24 ساعة.

والخطوة الأخيرة هي شرب هذا المشروب المنقوع خلال ليلة كاملة من المكونات السابقة على معدة صباحاً حتى تحصلي على نتيجة مرضية.