ممنوع دخول غير المتزوجات .. وصفة " الفازلين مع الفلفل الحار " في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تستغني عنها أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل بشكل خاص من جانب النساء على اختلاف أعمارهم هي تلك الأخبار التي تتعلق بالوصفات التجميلية خاصة التي يتم استعمال مكونات متاحة في المنازل من أجل تحضيرها والتي لا تحتاج للكثير من الجهد أو التكلفة في سبيل الحصول عليها وتوفير الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على مستحضرات التجميل التي ترتفع أثمانها بشكل لا يصدق مع ارتفاع سعر الدولار لذا فإن الاتجاه لعمل الوصفات بأنفسنا له الكثير من الفوائد والتي من بينهما استعمال مواد نعرفها بشكل جيد وهو ما سنوضحه كما يلي

– مكونات وصفة الفازلين والفلفل الحار

فلفل حار.

زيت جوز الهند.

فازلين.

عصير ليمون حامض.

– طريقة تحضير وصفة الفازلين والفلفل الحار

أولا وقبل أي شئ أخر نعمل على وضع كل المكونات التي سبق أن حضرناها معا في داخل إناء مناسب

يتم خلط تلك المكونات معا بشكل جيد حتي نحصل على عجينة مناسبة

غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لك

نحرص على تجفيف الزجه بمنشفة من القطن قبل أن يتم فرد الكريم على البشرة

يتم توزيعه بشكل متناسق على الوجه ومن ثم يتم تركه لمدة 15 دقيقة

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر عقب ذلك الوقت بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للوصول للبشرة التي تريدين .