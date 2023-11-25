"هتموتي عيالك بايدك"..!! كارثة تقوم بها حميع الامهات عند استخدام زيت الزيتون بهذه ال 5 طرق!!.. سم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر زيت الزيتون عادة منتجًا صحيًا ولكن يظهر أن هناك طرقًا محددة لاستخدامه للحفاظ على فوائده. يُفضل عدم تسخين زيت الزيتون، حيث يتغير تركيبه الكيميائي عند التسخين، مما يؤدي إلى تحرر مواد ضارة وتكون الأكسدة، مما يزيد من خطر دخول جسمك لجزيئات غير صحية تلتصق بالخلايا السليمة، مما يؤثر على أداء الخلايا بشكل غير صحيح.

كارثة يفعلها الجميع تجعل زيت الزيتون مسمم

تفقد الزيوت معظم فوائدها الصحية عند التسخين، لذا يُنصح باستخدام زيت الزيتون في السلطات والأطعمة الباردة أو الفاترة، وتجنب تسخينه أثناء طهي الوجبات اللذيذة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زبدة، وزيت جوز الهند، والسمنة كبدائل صحية للطهي حيث لا تفقد اي قيمة غذائية بها عند التعرض إلى أي درجة حرارة أو أشعة شمس مرتفعة.

أضرار تسخين زيت الزيتون على النار

لا يقتصر تأثير تسخين زيت الزيتون على المواد الضارة والأكسدة فقط، بل يمتد إلى فقدان العناصر الغذائية القيمة التي يحتويها الزيت. عند التسخين، يتحول الزيت إلى حالة لا تتناسب مع فوائده الغذائية الفريدة، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والفيتامينات القوية. هذا يعني أنه عندما نتجنب تسخين زيت الزيتون، لا نحافظ فقط على صحتنا العامة ونقوم بتقليل المخاطر الصحية، ولكننا أيضًا نحتفظ بفوائد غذائية هامة تلعب دورًا أساسيًا في دعم صحتنا وعافيتنا.