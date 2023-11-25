من النهاردة هتشوفي أحلي دلع.. استخدمي زيت الزيتون والكمون على جسمك سر خطير محدش هيقولك إيه اللي هيحصل غير لما تجربيه وشوفي بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جمال المرأة من أكثر الأشياء التي تجذب الرجال حيث أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي أهم ما تهتم به السيدات في هذا الوقت وكل همها تظهر بمظهر لائق وجميل بسبب الاعتناء الشديد بانفسهن فمع الغلاء الرهيب فى أسعار مستحضرات التجميل في هذا العصر فجينا اليكم بوصفه زيت الزيتون مع الكمون للحصول على شعر ناعم كالحرير ولامع بدون اي تقصف او هيشان.

المكونات الرائعة لمسك زيت الزيتون والكمون

كمية من زيت الزيتون المناسبة لشعرك.

كمية من الكمون للغلى.

كمية من المياه.

خطوات تجهيز وصفة زيت الزيتون مع الكمون لشعر لامع وناعم كالحرير

نرفع إناء على النار به كمية من المياه ثم نضع عليه الكمون.

ونرفعها على النار حتى درجة الغليان ثم نرفع الخليط المكون من الكمون والمياه حتى يبرد.

ونضيف زيت الزيتون على هذه المكونات.

ونضع هذه المكونات على الشعر من أوله لآخره مع توزيعه على فروة الشعر جيداً.

ثم نضع هذه المكونات على فروة الشعر.

نشطف هذا الشعر جيدا وسوف تظهر النتيجة واضحة أمامك وخاصة مع كثرة استعمال هذه الخلطة الممتازة حتى تتخلصي من أي مشكلة في شعرك تزعجك.

وصفه أخرى لتنعيم الشعر

عليكي بخلط كمية من الفازلين الطبي مع زيت الزيتون الخام، ثم فردهم على الشعر لمده ساعه وسوف تحصلي على نعومه ولمعان الشعر لن تتوقعيها مع تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمده شهر.