هتبقي مزة جامدة.. ضعي زيت الزيتون على الموز واحصلي على هذه الوصفة العبقرية وضعيها على هذه المناطق من جسمك وانبهري بالنتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت الوصفات الطبيعية على جميع مواقع التواصل الإجتماعي بسبب النتيجه الفعالة التي نحصل عليها من أول استخدام وأصبح البحث عن هذه الخلطات لعلاج جميع مشاكل الشعر والبشره، لكي تتخلصي من أي مشكلة في شعرك أو بشرتك عليك بوصفه زيت الزيتون والموز التي تحتوي على عناصر وفيتامينات رهيبة تخلصك من أي عيب داخل جسمك حيث أن هذة الوصفة غنية بالفيتامينات والمعادن كما أن زيت الزيتون ملء أحماض دهنية صحية.

مكونات الوصفة

عدد موزه واحده مقطعه.

كمية من زيت الزيتون.

خطوات تحضير زيت الزيتون والموز

نقوم بتقشير الموز وتقطيعه الى قطع صغيرة او شرائح صغيرة ثم نهرسه باستخدام الشوكه إلى ان تصبح عجينه ناعمة وطريه.

نضيف عليها زيت الزيتون ونقلبهم جيدا حتى ان يكون الخليط متجانس نقوم بتنفيذ هذه الخلطة على الشعر بعد تنظيفه وغسله جيدا .

نقوم بتدليك الخليط بلطف على فروة الرأس وتوزيعها بشكل كامل.

نترك هذه المكونات على الشعر لمده نصف ساعه على الاقل ثم نغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر وسوف تنبهري من النتيجه الرائعه من اول استخدام خاصة نتيجه الشعر ناعم كالحرير.

نصائح مهمه للعناية بالشعر

عليك بعدم كثره إستخدام المياه على الشعر كل يوم لان ذلك يضعف بصيلة الشعر ويعجزها في النمو، يجب عليك تمشيط شعرك مره واحده كل يوم، حتى لا تتشابك ويخرج منه شعر طويل ويتساقط بسرعة.