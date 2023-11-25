هتخرج من بيتك وانت مطمن… لن تصدق ما سبب وضع “عملة معدنية” في الفريزر عند السفر وترك المنزل.. حياتك أنت واسرتك في تعتمد عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جئنا إليكم اليوم بفكرة عبقرية حتى تغادر المنزل إلى السفر أو أي مكان بعيد وتكون مطمئن تماما على الأطعمة الموجودة في فريزر ثلاجه خاصه اذا كانت فترة السفر كبيره كما هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بتفريز عدد الكثير من المأكولات في فريزر الثلاجة من خضروات وفواكة حتى نستعملها عند الطبخ بسهولة و لكن يجب ان نتاكد من ان التيار الكهربي لم ينفصل على هذه الأطعمة حتى تكون صحية وغير ضارة على الصحة اليكم هذه الفكرة بالتفصيل.

ترك عملة معدنية في الفريزر عند السفر

عندما نخرج من المنزل لفترة طويلة تزيد عن ثلاث أيام او أسبوع من المحتمل أن يتعرض التيار الكهربي إلى الانفصال وبالتالي يذوب الثلج من حول الأطعمة الغذائية المجمدة لفترة طويلة في الفريزر مما يؤدي ذلك إلى ذوبان الثلج وفساد الأطعمة وتصبح غير صالحة للتناول ولكن لا ندرك ذلك لأن التيار الكهربي سيعود وتتجمد الأطعمة مرة أخرى مما يؤدي إلى تغيير طعم وشكل الأطعمة.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا يظهر عليها أي تغيرات أو فساد وتكون خطيره على الصحه عند التناول قد تؤدي إلى وفاة الشخص بسبب تراكم البكتيريا بداخلها دون اكتشاف ذلك فيجب التحقق من حالة الفيزر والاطعمه المخزنة باستمرار عن طريق وضع قطعة معدنية في كوب من الثلج حتى نكتشف فصل التيار كهربي من خلال ذوبان كوب الثلج وسقوط القطع المعدنية إلى أسفل.