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الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر وصفه رش الملح والخل في اركان البيت وصفه من الوصفات القديمه جدا منذ زمن اجدادنا حيث نقوم رش الملح علي كل سلم في البيت ولكن اضيفت شئ جديد علي هذه الوصفه بوضع الخل عليها لتصبح خل وملح ، وهذه الوصفه لا يعرفه الكثير مننا خاصه هذا الجيل الجديد لانه يعتبر خرافات وعادات قديمه لافائده منها، ولكن اثبتت الدراسات بان هذه الوصفه تحتوي علي العديد من الفوائد الكثيره منها دخول الطاقه الايجابيه علي المنزل،وخروج الطاقه السلبيه، كما انها تخلص بين الضغط النفسي بين افرادالاسره في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح إليكم استخدامات الملح في المنزل.

ماهي الاستخدامات الاخري لملح الطعام

يستخدم الملح كمقشر قوي للقدم حيث انه يعمل علي ترطيب قوي ونعومه عاليه.

يستخدم الملح ايضا في تقشير اجزاء معينه من الجسم.

الملح يعطي مفعول شديد في نضاره وبياض المنطقه المستخدمه من الجسم كما انه يعمل علي ازاله الجلد الميت.

يستخدم الملح ايضا في ازاله البقع

يصعب ازالتها علي الملابس وكما انه يحافظ علي نطافه الملابس البيضاء.

["سر خطيييير لا يعرفه الكثيرون"......"ضعي الملح علي الخل" وضعيه في أركان المنزل هتتصدمي من النتيجة مش هتستغني عنه بعد كدة!!!!]

ما هي طريقه تحضير وصفه الخل والملح

تعد هذه الوصفه من الوصفات التي لاتحتاج الي العديد من المكونات.

كميه من الماء الفاتر.

نضع عليه كميه من ملح الطعام الخشن.

ثم نضيف إليه كميه من الخل الابيض.

بعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المقادير حتي تمام الذوبان

ثم نقوم بوضع هذه الوصفه في زجاج رشاش ثم نقوم برش في كافه اجاء المنزل بخاصه في المناطف التي تتواجد بيها الحشرات حتي تقوم بالقضاء عليها لان هذه الوصفه تقوم بالقضاء علي جميع الحشرات الزاحفه.