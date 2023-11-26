انت الان تتابع خبر ما تاكلهاش لو هتموت من الجوع .. 6 أنواع من " السمك " قد تتسبب في وفاتك إذا تناولتها ..سم قاتل لاولادك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعد السمك من أفضل الوجبات البحرية التي من الممكن أن نحصل عليها يوما ما ، حيث أن الكثير من الناس يفضلون تناول الأسماك بشكل كبير نظرا للطعم الرائع الذي تمتاز به كما أنها مصدر غذاء جيد بشكل لا يصدق للجسم بفضل ما تحتويه من مواد ومكونات هذا بالإضافة إلى أن هناك طرق عدة لتحضير السمك كل منها له نكهة ورونق خاص بين السمك المشوي والمقلي وغيره من أنواع السمك لكننا ما سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور في مقالنا فيما تعلق بالثروة السمكية هو أن السمك وجبة لذيذة لكن ليس كل السمك يصلح للأكل بل إن هناك بعض الأسماك قد تتسبب في كوارث صحية حال تناول الإنسان

– لا تتناول هذه الأسماك

جدير بالذكر أن هناك 6 أنواع من الأسماك سنقوم بذكرها من خلال المقال كي نتجنب بشكل كبير تناولها لكننا سنوضح السبب من المنع فتلك النوعية من الأسماك تحتوي على نسبة عالية للغاية من الزئبق والذي يضر الجهاز المناعي متسببا في كثير من المشكلات الصحية التي قد تعرض حياة الإنسان للخطر لذا من الضروري أن نتبعد عن تناولها قدر الإمكان وندرك أشكالها كي نكون على دراية تامة بها

– أسماك لا تقترب منها

سمكة القط

سمكة البقرة

سمكة العقرب

سمكة البلامة

سمك أبو سيف

سمكة الأرنب

سمك الخشن البرتقالي.