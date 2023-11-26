انت الان تتابع خبر صنعاء.. ترحّب بأي حرب على اليمن وتصر على ”إغلاق البحر الأحمر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ال نائب رئيس حكومة الانقلاب الحوثية بصنعاء، جلال الرويشان، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بين حماس والاحتلال الاسرائيلي، تخص غزة فقط وليس البحر الاحمر. وأكد المسؤول الحوثي أن قرار الجماعة “بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائماً”، ورحّب في تصريحات لقناة الميادين بأي حرب خارجية على اليمن، إزاء هذا القرار الذي يهدد الملاحة الدولية والتجارة العالمية. وقال إن الهدنة في غزة لا تشمل البحر الأحمر، وقال إن “الوقوف إلى جانب فلسطين واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي..”. وقال إن جماعة الحوثي جاهزة لأي تبعات لهذا القرار وإن أي حرب لن تزيد عن “الحرب الأميركية الإسرائيلية بأياد عربية” التي تتعرض لها الجماعة منذ تسع سنوات. على حد قوله وكانت قوات البحرية في المليشيات الحوثية، أكدت في وقت سابق أنها ستستمر في تنفيذ عمليات عسكرية ضد سفن الاحتلال “الإسرائيلي” ومصالحه، حتى يتوقّف عدوانه على غزة، ويكفّ عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وشددت جماعة الحوثي أنها ستستهدف السفن، التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو تديرها شركات إسرائيلية، أو يملكها أشخاص إسرائيليون.