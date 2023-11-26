انت الان تتابع خبر توقع مخصوص من ليلى عبد اللطيف للرئيس السيسي بخصوص الانتخابات يقلب الشارع المصري رأس على عقب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت إنه من المحتمل أن تظهر أمراض جديدة متحورة.

هذا بجانب أنها توقعت أن هناك حرب مستمرة بين كلًا من روسيا وأوكرانيا.

كذلك أنها توقعت اضطرابات سياسية بالكثير من الدول.

توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف التي تحققت

هناك عدة توقعات قد تحققت من جانب الخبيرة ليلى عبداللطيف، منها ما يلي:

انتصار ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية.

هذا بجانب انتصار بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كذلك اندلاع الحرب بين كلًا من روسيا وأوكرانيا.

توقعات ليلى عبد اللطيف

قالت ليلى عبداللطيف بأن عام 2024 سوف يكون بداية اسبوع وسوء التغذية في حول العالم وخاصه دول الموجوده في قاره اسيا وقاره افريقيا وافغانستان بحسب وصفها 24 24 طبيعيه ويحصل فيها وفيات في جميع انحاء العالم وكوارث، مما يؤدي الى تدهور، وكذلك يؤدي الى تدهور الاوضاع في جميع انحاء العالم، والبلدان التي يحدث فيها الكوارث الطبيعية، وذلك يؤدي الى تدهور في الشرق الأوسط.