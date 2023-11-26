“كارثةعمرها ما حصلت قبل كدا “!!.. سعودية فجعت بموت زوجها فقرر الأهل تزويجها أخوه وعندما حانت ليلة الزفاف حدث مالم يكن في الحسبان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعبر المجتمع السعودي بشكل دائم عن إعجابه بالقصص العجيبة والمثيرة، التي تنم عن فضول واهتمام في الوقت نفسه. نلقي اليوم نظرة على إحدى هذه القصص التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي. في العاصمة السعودية الرياض، كان هناك شاب شاهد في إحدى المناسبات العائلية فتاة جميلة من قريباته. ولم يمض وقت طويل حتى وقع في غرامها.

سعودية فجعت بموت زوجها فقرر الأهل تزويجها أخوه وعندما حانت ليلة الزفاف حدث مالم يكن في الحسبان!

بحمد الله، وافقت عائلة الفتاة بسرور على الزواج من الشاب نظرًا لسمعته الطيبة. تمت الخطبة بنجاح، ومرت بضعة أشهر قبل أن يحين وقت الزفاف. شهدت لحظات الزفاف جمالًا وإثارة، حيث تمنى الجميع السعادة للزوجين الجدد. عاشوا حياة مليئة بالفرح والحب، ولكن مع مرور الوقت، بدأت الشكوك في نفس العروس تتسع حيال سلوك زوجها لاحظت تغيرًا في تصرفاته تجاهها، وأصبحت تلمح إليه وهو يتصل بصديقته الخاصة، مما زاد من توترها وقلقها. عندما سألته عن السبب وراء هذا التصرف، نفى بشدة أي تواصل مع صديقتها.

سعودية فجعت بموت زوجها فقرر الأهل تزويجها أخوه وعندما حانت ليلة الزفاف حدث مالم يكن في الحسبان!

في يوم من الأيام، تلقى الزوج اتصالًا هامًا وغادر على الفور. وفي تلك اللحظة، خرجت الزوجة وشاهدته وهو يلتقي بصديقتها. هنا، بدأت تشك في خيانته وأصبحت تفكر في كيفية التعامل مع هذا الوضع. بفعل الغيرة الشديدة وتضارب المشاعر، قررت إضافة السم إلى الطعام الذي أعدته لزوجها. هذا القرار الفاجع أدى في النهاية إلى وفاته، وانتهت قصة زواجهما بشكل مأساوي.