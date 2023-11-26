«خليكى ست بيت ناصحة».. تخلصي من الملح الزائد فى الاكل بمكون بسيط ميخطرش على بال الجن الازرق بكل سهولة !!.. ازاي مكنتش تعرفيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تخلصي من الملح الزائد فى الاكل بمكون بسيط ميخطرش على بال الجن الازرق بكل سهولة ، في كثير من الأحيان، يقوم بعض الفتيات والأمهات بزيادة كمية الملح أثناء إعداد الطعام، مما يجعله غير قابل للتناول وغير مقبول لأن الملح يؤثر على المذاق ويجعل الطعام فاقدًا لقيمته يعتبر زيادة كمية الملح في الطعام في الغالب ضارًا بصحة مرضى ارتفاع ضغط الدم في هذا المقال، سنتعلم كيفية التعامل مع زيادة الملح في الطعام، وسنشرح هذه الطرق بالتفصيل الآن.

طريقة التخلص من الملح الزائد

تعتبر البطاطس وسيلة فعالة للتحكم في كمية الملح في الطعام، حيث تقوم بامتصاص الملح الزائد وتخفيضه بشكل كبير هذه الطريقة تعد من الوسائل التقليدية والشهيرة التي يستخدمها العديد من النساء في مطابخهن لاستخدامها بشكل صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية:

غسل البطاطس جيدًا وتركها في الطعام حتى تنضج داخله ستلاحظ أن الملح قد أصبح متوزعًا بشكل أفضل ولم يعد كثيرًا في الطعام يمكن استخدام هذه الطريقة في حالة زيادة الملح في الشوربة أو صلصة الطماطم.

بالإضافة إلى البطاطس، يمكن استخدام الجزر لتقليل كمية الملح في الطعام، حيث يحتوي الجزر على نسبة عالية من السكر، ويمكن قطعها إلى مكعبات ووضعها في الطعام الزائد المالح، مما يتيح لها امتصاص الملح الزائد.

يمكن أيضًا استخدام الحليب للتخلص من زيادة الملح في الطعام يمكن وضع نصف كوب من الحليب في الطعام وتركه يغلي على النار، مما يساعد في التخلص من الكمية الزائدة من الملح إضافة الحليب إلى الطعام ليس فقط يساهم في تقليل الملح بل يضيف أيضًا قيمة غذائية للطعام ويساعد في الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة، نظرًا لاحتوائه على بروتينات تساعد في تحسين الصحة العامة.