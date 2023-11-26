القناع الرهيب.. ضع القرنفل خمس دقائق قبل النوم في هذا المكان واتفرج المفاجئة.. طريقة التحضير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم الكثير من السيدات عن البحث عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على البشرة في نفس الوقت ومن اهم المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر القرنفل وزيت الزيتون حيث يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون حيث يعتبر زيت الزيتون أيضا من المرطبات القوية جدا سواء على صحة الجسم أو الشعر وسوف نوضح لكم طريقة تحضير القرنفل وزيت الزيتون معا وكيفية استخدامها معا بأقل المكونات الموجودة معكي.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يعد القرنفل من أفضل الأشياء التي تعطي البشرة والوجه البياض الكامل والنضارة الجبارة، ويجب عليكي استخدام القرنفل وزيت الزيتون معا للتخلص من جميع العيوب التي توجد في الوجه والجسد بشكل كبير، واليكي طريقة تحضير هذه الوصفة السحريه:

قومي بتحضير بعض من قرون القرنفل وقومي بطحنهم بطريقة جيدة حتي تتمكني من الحصول على نتيجة ممتازة لقرون القرنفل.

وبعدها قومي بإضافة القليل من زيت الزيتون على القرنفل وقومي بخلطهم جيدا.

بعدها قومي بوضع الخلط على وجهك واتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتي تتمكني من الحصول على نتيجة ممتازة.

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أهم فوائد القرنفل

يحتوي القرنفل على مواد فعاله بإمكانها ان تتخلص من جميع العيوب الموجوده ف الوجه والجسم.

يعد القرنفل من الأعشاب التي تدخل في كثير من الخلطات والوصفات.