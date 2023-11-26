كارثة في بيتك وانت ما تعرفيش خطورة تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان.. وهذه الطريقة الصحيحة لتخزين يعرفها قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخبز من أكثر الوجبات استهلاكا حيث أنها متواجد في جميع الأكلات ولا تخلو أي مائدة من الخبز لذلك تقوم السيدة بشراء كمية كبيرة وتخزينها في الفريزر استهلاكها عند الحاجة وفي أي وقت فإن ذلك يوفر لها وقت ومجهود بشكل كبير لاستخدام الخبز الكثير والمتعدد لجميع أفراد الاسره ولكن يجب ان تنتبه الى تخزين الخبز بالطريقه الخطيئة والذي يسبب امراض متعددة لافراد اسرتها وهي لا تعلم لذلك عند تجميد الخبز هناك عادة خاطئة تفعلها السيدة تجعله من الأشياء التي تسبب خطر على افراد اسرتها وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

تفريز الخبز يسبب السرطان

تعتقد السيدة أن وضع الخبز في الفريزر لفترات طويلة يوفر لها وقت ومجهول ولكنه يسبب لها العديد من الأمراض ولا افراد اسرتها فهو عددها خاطئة تسبب بكتيريا ضاره للجسم تسبب امراض كثيرة، حيث أن الخبز يمكن تخزينه على الفريزر ولكن بتاريخها معينة فإن وضع الخبز في الفريزر في اكياس تؤدي الى تفاعل الاكياس مع الخبز وتكون بكتيريا ضارة جدا بالصحة.

الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز

عند تفريز الخبز ولكي يكون صحيا يجب عليك ان تعتمد طريقة التخزين الصحيحة من خلال ترك الخبز حتى يبرد ثم قسميه الى اجزاء تتوافق مع استهلاكك اليوم وضعيها في أكياس صحي وابتعدي عن البلاستيك واحرصي ان تكون مغلقة مغلقة جيدا ثم ضعيها في مكان مخصص للأطعمة مثل الدرج ولا تتركيها لمدة تزيد عن ثلاث أشهر حتى لا.