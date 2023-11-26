مش هتروح لدكتور اذن تاني من انهارده.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن من الشمع امنه بدون الم بدون تكليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشعر بعض الأشخاص بآلام في الوزن نتيجة تراكم الشمع حيث أن الله سبحانه وتعالى صنع الشمع لفوائد كثيرة ومتعددة ولكن عند تراكمه ويسبب الإعلام لذلك يجب أن تنظف الأذن من وقت الى آخر ويدع العديد من الاشخاص الى الاطباء لتنظيفها ودفع المزيد من الأموال ولكن هناك طريقه سهله وبسيطه وطبيعيه يمكن أن تنظف الأذن وتزيل الشمع الزائد بدون اي اضرار وبخطوات سهله وبسيطه سوف نعرضها لك خلال هذا المقال.

ازالة الشمع من الأذن في المنزل

من السهل أن تقوم بعملية تنظيف الاذن من الشمع المتراكم بها بسهولة في المنزل حيث ان هذه الخطوات لا تحتاج الى طبيب ماهر او دقيق بل انك سوف تقوم ببعض الخطوات البسيطه ويجب ان تكون حريص فيها تنظيف حتى لا تلحق الضرر بالاذن فمن خلال 100 وملح تستطيع أن تزيل كمية كبيرة من الشمع لتحسين عملية السمع ولن تشعر بألم في الأذن مرة أخرى.

كيفية ازالة الشمع من الأذن في المنزل

توجد طريقة سهلة وبسيطة لازالة الشمع من الأذن المتراكم ولكن يجب ان تكون حذر حيث تكون الخطوات على النحو التالي:

يجب ان تقوم باحضار كمية من المياه الساخنة بدرجة حرارة 40 ثم تترك المياه حتى تبرد تماما.

ويستخدم سرنجة ونقوم بتعبئتها بالماء ونضع به قليل من الملح.

واتركها من خمس الى 10 دقائق في الوزن ثم أخرج السرنجه مرة أخرى.

وسوف تجد انها الشمع يزال بسهوله ويمكنك ان تستخدم خطمه تجفيفها.