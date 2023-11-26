لن تصدق ما ستراه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد اسمرار قشرته

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من الفواكه المفضلة لدى الكثير لاسيما الكبار والصغار، حيث مذاقه المميز واللذيذ الذي لا يختلف عليه أحد، علاوة على ذلك يعد من الفواكه المفيدة بفضل محتواه العالي من العناصر الغذائية الضرورية للجسم حيث يمتاز الموز بغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في بناء خلايا وأنسجة الجسم، وتقوي الجهاز المناعي، ولكن هل خطر ببالك ماذا يحدث عند تناوله بعد اسمرار قشرته الخارجية؟ وهذا ما نتناوله بشئ من التفصيل فيما يلي.

تأثير تناول الموز بعد اسمراره على الجسم

أوضح الخبراء أن الموز بعد اسمرار قشرته الخارجية آمن على الجسم غير ضار، لكن بشرط ألا تظهر علامات التعفن على الثمرة بعد تقشيرها، مثل اللزوجة أو طراوة القوام، حيث سيحصل الجسم عند تناوله على العديد من الفوائد الصحية أبرزها ما يلي:

تعزيز صحة القلب

الموز بالقشرة البنية يحتوي على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم مقارنة بالموز الأخضر، وهذا المعدن يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته، بالإضافة إلى قدرته على ضبط ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل بالجسم، الأمر الذي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من السرطان

بعد اسمرار الموز يزداد معدل تركيز مضادات الأكسدة في الموز لتصل نسبتها إلى 20% من إجمالي قيمته الغذائية، والتي تقوم بدورها في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان عند تناوله.

تحسين الهضم

عندما يتغير اللون الخارجي للموز ويصبح بنيًا، فإن ذلك يعني أنه أصبح ناضجًا تمامًا، حيث ستستفيد من كمية أكبر من الألياف الغذائية التي يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والحد من الإصابة بالإمساك عند تناوله.

منع قرحة المعدة

الموز البني له أهمية كبيرة لمرضى الحموضة وارتجاع المريء، وذلك بفضل خصائص الموز الداخلية والتي تقوم بحماية البطانة الداخلية للمعدة من الإنزيمات الهضمية، مما يقلل من فرص الإصابة بقرحة المعدة

فقدان الوزن

يساعد الموز الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية على إنقاص الوزن، بشرط عدم الإفراط فيه، لأن أليافه الغذائية تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

تقوية المناعة

الموز بقشرته البنية يحتوي أيضا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تمنح جسمك حماية إضافية ضد الأمراض المزمنة، وبالتالي يزيد من تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات وأي جسم غريب

تخفيف الألم العضلي

بفضل المحتوى العالي من معدن البوتاسبوم في الموز الأسمر والذي له دورًا فعال في تخفيف التشنجات العضلية، لذلك فهو يقلل من آلام العضلات التي تداهم الجسم بعد ممارسة الرياضة.

سبب اسمرار قشرة الموز

قد يتحول لون قشرة الموز من الأصفر إلى البني أو الأسود بعد فترة من تركه في درجة حرارة الغرفة، نتيجة لتفاعل إنزيم بوليفينول أوكسيديز المتوفر به مع غاز الأكسجين الموجود بالهواء الجوي.