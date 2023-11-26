نصيحة بمليون جنيه.. لن تصدق ماذا يفعل السحلب وكيف يؤثر على الحوامل ويسبب الإجهاض

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السحلب المشروب الرسمي للتدفئة في أيام الشتاء الباردة، فعندما تبدأ الأجواء في البرودة، ينتشر بيع السحلب في محلات العطارة لكثرة الإقبال على شرائه، فهو دائماً يأتي على رأس قائمة المشروبات الشتوية المفضلة لدى الكبار والصغار، لما له من مذاق لذيذ، فضلاً عن قيمته الغذائية العالية، ولكن على كل سيدة حامل الانتباه، فتناول السحلب قد يُعرضك للإجهاض في هذه الحالة.

تناول السحلب قد يُعرض الحامل للإجهاض في هذه الحالة

أوضحت استشاري النساء والتوليد، الدكتورة “علا أبو سريع”، أن تناول المرأة الحامل لمشروب السحلب له الكثير من الفوائد، ولكن يجب الحرص على تناوله باعتدال دون إفراط، حيث يؤدي الإفراط في تناول السحلب إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع سعراته الحرارية، كما يجب تحليته بالعسل النحل وتجنب تحليته بالسكر الأبيض لتجنب مخاطرة على صحة المرأة الحامل وجنينها.

وشددت الدكتورة “علا أبو سريع” في حديثها على ضرورة انتباه المرأة الحامل عند شرب السحلب، وتجنب إضافة القرفة إليه نهائياً، حيث قد يؤدي إضافة القرفة إلى السحلب إلى زيادة مخاطر حدوث الإجهاض.

[السحلب بالقرفة]

السحلب للحامل

فوائد السحلب للحامل

ورداً على تخوف الكثير من النساء الحوامل من تناول السحلب لاعتقادهم بأن له آثاراً سلبية على صحتهم وعلى حملهم، أشارت الدكتورة “علا أبو سريع” إلى أن تناول مشروب السحلب آمن تماماً بالنسبة للحوامل ولكن بشرط عدم الإكثار من تناوله، وعدم إضافة القرفة إليه.

وحول فوائد تناول السحلب بالنسبة للحامل، فقد لخصتها استشاري النساء والتوليد في النقاط التالية:

يساهم تناول السحلب في حماية الحامل من الإصابة بالإمساك، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على سهولة الهضم وتحسين حركة الأمعاء.

إضافة اللبن إلى السحلب تمنحه نسبة عالية من الكالسيوم، وهو ما يساعد بدوره في تقوية عظام الأم، ودعم نمو الهيكل العظمي للجنين.

يحتوي السحلب على نسبة عالية من البروتين، وهو يساهم في تعزيز نمو الجنين.

يساعد تناول مشروب السحلب على الشعور بالاسترخاء، والتخلص من القلق والتوتر.

تحتوي المكسرات الموجودة في السحلب على نسبة عالية من أوميجا 3، والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.