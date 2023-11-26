كنز في بيتك وانت ما تعرفيش..قشر الموز كنز وانت بترميه.. تعالى اقولك تعملى بيه ايه ومش هتستغنى عنه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد العديد من الوصفات التي تفضلها النساء حيث ترغب الجميع في الحصول على الشعر الصحي ولمع دوال الوقت وجذب فإن قشر الموز من إحدى الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر لانه يحتوي على مركبات وعناصر هامة للشعر تساعد على تطويل والقضاء على مشكلات الشعر من التساقط والتكسر والتقصف وغيرها من المشكلات الاخرى كما ان خسر الموز يستخدم ايضا للبشرة ولذلك فهو له العديد من الاستخدامات التي سوف تجعلك ملكه ولن تحتاجي الى شراء منتجات تجميل غالية الثمن.

فوائد قشر الموز للشعر

قشر الموز من احد الوصفات الطبيعيه التي تحتوي على عناصر هامة تساعد على ترطيب الشعر وتقوي بصيلة الشعر بالاضافه الى انه امن في الاستخدام على فروة الرأس ويقضي على البكتيريا التي تسبب الخشنة لذلك يجعل الشعر أكثر جاذبية ولمعانا كما أنه من الطرق الغير مكلفة ولن تحتاج لدفع أموال كثيرة لشراء الزيوت وكلمات الشعر المختلفة بمجرد استخدام وصفة خشن الموز سوف تحصل على نتائج رائعة.

كيفية عمل خلطة خشن الالماسه

لكي تحصلي على أفضل نتائج ممكنة من قشر الموز يمكنك احضار قشر الموز وضعيه مع كوب من الزبادي وزيت جوز الهند في الخلاط واخلطيهم جيدا حتى يصبح لديك خليط ناعم ومتجانس تماما اغسلي الشعر جيدا وضعيه عليه ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة واغسلي الشعر وسوف تلاحظين الفرق من اول استخدام ويمكنك تكرار هذه الوصفة مره كل اسبوع للحصول على نتائج رائعة.